Релігієзнавець описав кроки, які ще необхідно зробити для отримання автокефалії української церкви

Екзархи модеруватимуть цей процес.

Під час найближчого Синоду Константинопольського патріархату рішення про надання томосу УПЦ не ухвалять. Натомість буде проміжне рішення, яке засвідчить готовність Константинополя надати УПЦ автокефалію.

Таку думку висловив релігієзнавець Дмитро Горевий в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

Він переконаний, що рішення прийматиметься саме таке, тому що "томос банально має містити адресат - тобто того, кому надається цей документ про церковну незалежність".

"Зараз такого адресата немає, тому що незалежність просили і єпископи Київського патріархату, й Автокефальна церква, і частина єпископів УПЦ МП. Коли зараз Вселенський патріархат засвідчить своє бажання надати автокефалію Українській православній церкві, тоді вже у Києві буде скликатися об'єднавчий собор, буде утворюватися нова церковна структура, єпископи якої мають обрати нового предстоятеля. І вже коли буде обрано нового очільника церкви, тоді вже буде видано томос. Зараз натомість буде церковно-юридичне рішення про те, щоби надати автокефалію", - вважає Горевий.

За його словами, коли патріарх Варфоломій говорив, що він "надасть томос", то це було в інтерв'ю або ж на проповіді.

"Тобто, це був вияв приватної думки. Тоді як зараз це вже буде оформлено у певний церковний документ, який має відповідну юридичну силу... Це передостанній крок до отримання томосу", - підкреслив Горевий.

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При цьому об'єднавчий собор відбуватиметься під головуванням двох екзархів, відряджених до Києва патріархом Варфоломієм, вони ж, за словами, Горевого, й "вироблятимуть компроміс".

"Тому що у 2015 році УПЦ КП та УАПЦ впритул підійшли до об'єднання, але в останній момент всі домовленості зірвалися. Ось щоб зараз такого не відбулося, для цього й надіслані екзархи, котрі модеруватимуть цей процес. Зараз головне - досягти єднання. Щоб людський фактор не став на заваді отримання церковної незалежності", - резюмував релігієзнавець.

Нагадаємо, 7 вересня Вселенський патріархат призначив своїх екзархів, які будуть представляти Константинополь у Києві. РПЦ назвала це "безпрецедентним і грубим вторгненням на свою територію".

Після цього священний синод РПЦ на екстреному засіданні вирішив припинити участь церкви у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.

У понеділок, 17 вересня, екзархи Вселенського Патріархату на зустрічі з президентом Петром Порошенком повідомили, що Українська православна церква перебуває на фінішній прямій до створення автокефалії.