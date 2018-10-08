В Україні відзначають день юриста: привітання та вірші
У понеділок, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста. Цього дня вітають суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих, нотаріусів - всіх, хто працює в юридичній сфері.
В календарі України це свято з'явилося згідно з Указом №1022/97 від 16 вересня 1997 року президента України Леоніда Кучми. Днем святкування було обрано 8 жовтня і з того часу відзначається щорічно.
Традиційно цього дня вітають юристів з різних сфер:
Ви допомагаєте людям, даруйте віру в чесність і справедливість. Нехай у вас завжди залишаються сили, віра у свою справу та надія, які допомагають не звертати зі шляху і добиватися перемоги навіть у найскладніших справах.
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Юрист - серйозна професія, але нехай у вашому житті завжди залишається місце для гумору, навіть у важких ситуаціях, азарту у справах, радості від перемог.
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Нехай улюблена робота не набридне ніколи
І вирішуються успішно навіть складні справи
Вітаю з Днем юриста,
Мій прекрасний правознавець.
В справі я тобі бажаю
Лише успіхів та перемог.
Нехай Феміда допомагає,
Надихає, береже,
Хай щастить
І у всьому тобі щастить.
Щастя в житті твоєму особистому
Побажаю нині я,
Нехай здоров'я буде міцним,
Тилом нехай буде сім'я.
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В Україні День юриста,
Це свято добре, чисте,
Їм бажаємо жити до ста,
Без збитку та шкоди,
Здоров'я хай міцніє,
багатство росте,
Радість не гасне,
туга не прийде.
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Вітаю всіх юристів України, людей, які відмінно розбираються і неухильно дотримуються законів. Бажаю успішного завершення всіх юридичних справ. Нехай жодні формальності не встають у вас на шляху. Нехай повага, успіх і нові досягнення стануть вашими супутниками у щасливому життя. Зі святом.
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Вітаємо з Днем юриста України! Нехай закони світобудови гарантують тобі права на міцне здоров'я, всеосяжне щастя і щиру любов, а твоя доля не тільки захищає цю справу, але і втілює їх у життя!
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Вельмишановні юристи, прийміть наші вітання з вашим професійним святом. Бажаємо, щоб ваші очі та серце були сліпі, як і в богині правосуддя Феміди, адже ви оперуєте законами, а не почуттями. Нехай вашими вірними супутниками будуть об'єктивність, послідовність, логічність і удача.
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Цього дня бажаємо всім справедливим, непідкупним та чесним людям, юристам, щоб суми проходили повз, спокою та процвітання на службі та в сімейному житті. Нехай всі справи йдуть в гору. Ви надія та опора всієї України, наша національна гордість!