В Україні відзначають день юриста: привітання та вірші

8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Традиційно цього дня вітають юристів з різних сфер.

У понеділок, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста. Цього дня вітають суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих, нотаріусів - всіх, хто працює в юридичній сфері.

В календарі України це свято з'явилося згідно з Указом №1022/97 від 16 вересня 1997 року президента України Леоніда Кучми. Днем святкування було обрано 8 жовтня і з того часу відзначається щорічно.

Традиційно цього дня вітають юристів з різних сфер:

Ви допомагаєте людям, даруйте віру в чесність і справедливість. Нехай у вас завжди залишаються сили, віра у свою справу та надія, які допомагають не звертати зі шляху і добиватися перемоги навіть у найскладніших справах.

***

Юрист - серйозна професія, але нехай у вашому житті завжди залишається місце для гумору, навіть у важких ситуаціях, азарту у справах, радості від перемог.

***

Нехай улюблена робота не набридне ніколи

І вирішуються успішно навіть складні справи

Вітаю з Днем юриста,

Мій прекрасний правознавець.

В справі я тобі бажаю

Лише успіхів та перемог.

Нехай Феміда допомагає,

Надихає, береже,

Хай щастить

І у всьому тобі щастить.

Щастя в житті твоєму особистому

Побажаю нині я,

Нехай здоров'я буде міцним,

Тилом нехай буде сім'я.

***

В Україні День юриста,

Це свято добре, чисте,

Їм бажаємо жити до ста,

Без збитку та шкоди,

Здоров'я хай міцніє,

багатство росте,

Радість не гасне,

туга не прийде.

***

Вітаю всіх юристів України, людей, які відмінно розбираються і неухильно дотримуються законів. Бажаю успішного завершення всіх юридичних справ. Нехай жодні формальності не встають у вас на шляху. Нехай повага, успіх і нові досягнення стануть вашими супутниками у щасливому життя. Зі святом.

***

Вітаємо з Днем юриста України! Нехай закони світобудови гарантують тобі права на міцне здоров'я, всеосяжне щастя і щиру любов, а твоя доля не тільки захищає цю справу, але і втілює їх у життя!

***

Вельмишановні юристи, прийміть наші вітання з вашим професійним святом. Бажаємо, щоб ваші очі та серце були сліпі, як і в богині правосуддя Феміди, адже ви оперуєте законами, а не почуттями. Нехай вашими вірними супутниками будуть об'єктивність, послідовність, логічність і удача.

***

Цього дня бажаємо всім справедливим, непідкупним та чесним людям, юристам, щоб суми проходили повз, спокою та процвітання на службі та в сімейному житті. Нехай всі справи йдуть в гору. Ви надія та опора всієї України, наша національна гордість!