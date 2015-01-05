Абітурієнтам з окупованих територій пояснили, як здавати ЗНО

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні знань у 2015 році абітурієнтам з тимчасово окупованих територій України необхідно здати державну підсумкову атестацію екстерном у будь-якій школі, яка працює не на окупованій території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.

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«Абітурієнтам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, потрібно у першу чергу мати документ про загальну середню освіту, отриману в українських школах. Документи, які будуть видаватися школами, які працюють на окупованих територіях, нами не визнаватимуться. Тому необхідно зареєструватися для здачі державної підсумкової атестації екстернатом у будь-якій загальноосвітній школі, що працює на території, яка не є окупованою. Після цього вони реєструються на ЗНО і будуть його здавати на території України, яка не є окупованою», - пояснив Лікарчук.

За його словами, такі абітурієнти будуть забезпечені гуртожитками на час проходження ЗНО.

«Я думаю, що процедура буде такою ж, як і минулого року, коли працювала ціла система із забезпечення таких абітурієнтів гуртожитками на час проходження ЗНО», - сказав Лікарчук.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу до вишів в 2015 році.