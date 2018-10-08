Фейки про викрадення дітей стали психологічною зброєю (відео)

У Нацполіції спростовують інформацію щодо масових викрадень дітей.

"Викрадають дітей, везуть невідомо куди, продають на органи" - повідомлення такого характеру просто заполонили соцмережі по всій Україні. Їх поширюють і в закритих групах. Батьки стривожені й бояться випускати дітей на вулицю, але в поліції - жодної заяви про викрадення немає.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що це - злочини, про які ніхто не знає, чи паніка, яку хтось свідомо поширює? Та до чого можуть призвести неперевірені і неправдиві повідомлення у соцмережах?

Читайте такожНа центральному вокзалі Києва серед білого дня викрали дівчину – ЗМІ

Правоохоронці почали відстежувати подібне, бо не розуміють, звідки беруться ці панічні атаки, що заполонили соцмережі.

Фахівці ж стверджують, що фейки - реальна психологічна зброя. Такий собі інформаційний вірус. Люди вірять відразу і не перевіряють. Повідомлення, щоб бути ефективними, мають спиратися на якісь реальні події. Фейки про викрадення ефективні, якщо дійсно відбуваються випадки зникнення дітей.