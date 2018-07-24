У Миколаєві через викрадення дитини оголошено план "Сирена" - ЗМІ

15:21, 24 липня 2018
Інциденти
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В ході спілкування з громадянином, який заявив про викрадення дитини, у поліцейських виникли сумніви в його адекватності / фото УНІАН

Про це «Новинам-N» повідомили очевидці події. Викрадення відбулося біля гастроному «Сотка». Очевидець стверджує, що біля тротуару зупинився автомобіль, імовірно кольору мокрого асфальту. З нього вийшли двоє чоловіків кавказької зовнішності, схопили стояв на тротуарі хлопчика приблизно 9 років, підвели до автомобіля і запхали в багажник. Після цього автомобіль виїхав.

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На місце події прибула опергрупа Центрального райвідділу поліції. У місті оголошено оперативний план «Сирена».

В ході спілкування з громадянином, який заявив про викрадення дитини, у поліцейських виникли сумніви в його адекватності.

За словами правоохоронців, за даними громадянином числиться близько 30 викликів різного характеру, які не знайшли свого підтвердження.

Раніше в Полтавській області вночі на трасі обікрали народного депутата.

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Теги: #дитина#викрадення#Миколаїв