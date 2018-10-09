І знову горить: історія потужних вибухів на складах боєприпасів в Україні (відео)

У ніч на 9 жовтня біля Ічні на Чернігівщині стався черговий вибух на складі з боєприпасами. Причина вибухів на арсеналі поки що невідома.

Зона дії надзвичайної ситуації у зв'язку з вибухом боєприпасів становить 16 кілометрів. Триває евакуація людей з навколишніх населених пунктів.

За час війни з 2014 року це вже п’ята масштабна пожежа на складах боєприпасів в Україні.

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Рік тому, 26 вересня, сталася пожежа на військових складах з боєприпасами в Калинівці на Вінничині.

Тоді в повітря злетіло 32 тисячі тонн снарядів на 800 мільйонів доларів.

Тоді ж, у вересні 2017 вибухали військові склади біля села Малоянісоль неподалік Маріуполя. Пожежа тривала протягом одного дня, на щастя, ніхто не постраждав.

У березні 2017 сталася масштабна пожежа в Балаклеї на Харківщині. Внаслідок вибухів було знищено близько 70% боєприпасів.

У жовтні 2015 вибухали склади у Сватовому на Луганщині. Там зберігалося близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів.