Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні (фоторепортаж)

Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тисяч осіб. Закрито повітряний простір у радіусі 30 кілометрів.

На території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу.

Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га.

Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тис. чол. Закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, за фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення).