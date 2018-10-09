СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію на складі боєприпасів біля Ічні

Управління СБУ в Чернігівській області здійснюватиме досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки відпрацьовує версію про можливу диверсію на військовому складі біля Ічні на Чернігівщині.

Як повідомляє прес-центр СБУ, у зв’язку з надзвичайною подією поблизу селища Дружба Ічнянського району на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних Сил України на місце прибула слідчо-оперативна група Центрального апарату Служби безпеки України та керівництво Служби. Зазначається, що здійснюється комплекс невідкладних слідчих (розшукових) дій.

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«Правоохоронці перевіряють кілька версій, зокрема, Служба безпеки України у рамках своєї компетенції відпрацьовує версію про можливу диверсію. Також у межах порушеного військовою прокуратурою кримінального провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України управління СБУ в Чернігівській області здійснюватиме досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га. Інтенсивність вибухів станом на 7.00 становила 2-3 вибухи на секунду.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

За фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).