14 поранених у ДТП в зоні АТО бійців Нацгвардії перевели в Харківський госпіталь

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“Станом на 12.00 сьогодні ми маємо офіційні дані — 12 загиблих, 21 — отримав тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Станом на сьогодні 14 поранених вже направлено до військового шпиталю, де їм надається всіляка необхідна допомога. З Артемівська інші 7 військовослужбовців, які отримали менш тяжкі поранення, також будуть переведені у Харківський військовий шпиталь”, - сказав Лисенко.

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Він нагадав, що розслідуванням причин ДТП займається військова прокуратура, і за дорученням президента України створена спеціальна комісія.

Як повідомляв УНІАН, під час ротації добровольців та військовослужбовців за контрактом Національної гвардії України в зоні проведення АТО через складні погодні умови сталося зіткнення військових автомобілів КРаЗ та автобуса Богдан. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 військовослужбовців загинуло та 21 травмовано.