Угорська організація поширює в соцмережах фейк про переслідування нацменшин в Україні – ЗМІ

У дописі угорської організації стверджується, що представники нацменшин в Україні "бояться вийти на вулицю" через ставлення влади.

Угорська громадська організація "Інститут Пала Гуттенберга" (Guttenberg Pal Nepfoiskola) опублікувала на своїй сторінці у Facebook допис провокативного змісту про наміри української влади заборонити мови нацменшин.

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На провокацію звернуло увагу місцеве видання Mukachevo.net. Оприлюднена листівка містить текст, переведений вісьмома мовами.

"В Україні живуть разом люди різних національностей. Керівництво країни хоче заборонити, зіслати мови нацменшин. Люди бояться вийти на вулицю через несправедливе ставлення до них з боку влади, тому просимо всіх, хто за мирне співіснування, щоб всі могли спокійно спілкуватися на своїй рідній мові де б ти не жив на світі - 25 жовтня 2018 р о 19-00 запали свічу у своєму вікні", – йдеться у листівці.

Зазначається, що організація, яка опікується культурними проектами (зокрема, збирає книги угорською мовою для бібліотек Закарпаття та влаштовує фестивалі), почала свідомо розповсюджувати брехню та розпалювати ворожнечу.

Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після прийняття українським парламентом нового закону про освіту у 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Нове загострення у відносинах між країнами було спровоковане ситуацією з таємною роздачею українцям угорських паспортів. 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата з вимогою залишити територію України. У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.