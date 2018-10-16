Окупанти заговорили про авіасполучення між Кримом і Сирією

"Гоблін" Аксьонов вже дав доручення вивчити можливість організації авіасполучення між Сімферополем і Дамаском.

В окупованому Росією Криму так званий глава півострова Сергій Аксьонов заявив, що вони збираються налагодити авіасполучення із Сирією.

"Стоїть питання про відкриття авіасполучення між Кримом і Сирією", - передає його слова "ФАН".

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Говорячи про плани щодо створення кримсько-сирійської судноплавної компанії, "глава" анексованого Криму заявив, що порти готові до їхньої реалізації.

Як повідомляє РИА "Новости", Аксьонов вже дав доручення вивчити можливість організації авіасполучення між Сімферополем і Дамаском й опрацювати це питання спільно з Міністерством транспорту Росії і Росавіацією.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум про його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.