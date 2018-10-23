Постраждала у трагічній ДТП актриса "Дизель шоу" розповіла про свій стан після аварії

Актриса попросила прихильників не ставити запитань з приводу подальших виступів "Дизель шоу".

Одна з актрис гумористичного проекту "Дизель шоу" Яна Глущенко, яка отримала травми внаслідок смертельної ДТП 20 жовтня, розповіла про своє самопочуття.

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У своєму Instagram вона опублікувала повідомлення, в якому, зокрема, попросила прихильників не задавати питання з приводу найближчих виступів "Дизель шоу".

"Я вже вдома, жива і здорова, всі органи і частини тіла на місці. Величезне прохання до шанувальників і преси: не пишіть придумані вами ж діагнози і прогнози. Нам зараз і так важко! Не питайте, чи вийдемо ми ще на сцену і т. д., ці питання зараз недоречні! Якщо хочете зробити добру справу, то помоліться за здоров'я наше і поставте свічку за Маришу. Дякую за розуміння", - написала Яна Глущенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 жовтня на Житомирській трасі під Києвом автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані учасники проекту Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.