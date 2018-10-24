Моторошна ДТП у Харкові: прихильник Зайцевої влаштував у мережі цькування журналістки (фото)

Адвокат Зайцевої лайкнув пост прихильника фігурантки кривавої ДТП у Харкові.

Прихильник Олени Зайцевої, обвинуваченої у жахливій ДТП у Харкові із шістьма жертвами, влаштував у мережі цькування журналістки Тетяни Доцяк.

Відповідні скріншоти Доцяк опублікувала у Facebook. За її словами, прихильник фігурантки аварії Олександр Молчанов не раз був помічений у залі суду.

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"Ви що, тв*рюки, ох**ли чи що?", "Ти - ганьба журналістики!", "Скільки тобі платять за брехливі сюжети?" - пише Молчанов.

"І справа навіть не в тому, що цей чоловік реальний, я бачила його на судових засіданнях. Справа в тому, що під його постом про "офігілих постраждалих, які несуть х**ню", є один лайк. І цей лайк адвоката Зайцевої", - наголосила Доцяк.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.