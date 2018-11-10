У Києві померла відома українська артистка

Причиною смерті стала важка хвороба.

Заслужена артистка України, актриса Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Юлія Волчкова померла на 45-му році життя.

Про це повідомляє Театр драми і комедії на лівому березі у facebook.

Причина смерті не повідомляється, але зазначають, що померла актриса від складної хвороби в ніч на 10 листопада.

"Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова. Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював із Юлією Волчковою", - йдеться у повідомленні.

Юлія Волчкова народилась 29 серпня 1974 року. У 1995 закінчила Київський державний інститут імені Карпенка-Карого. З 1995 — акторка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Зазначимо, що Волчкова грала не лише в театрі. Вона відома і своєю грою у фільмах та серіалах. Так, знімалася актриса в таких картинах: «День народження Буржуя», «Гарлем», «Каблучка з бірюзою», «Серцю не накажеш», «Горобини грона червоні», «Слід перевертня» та інші.

Також Волчкова була режисером-постановником вистав у театрі «Сузір’я».

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