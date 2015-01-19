Через скасування 6 поїздів українці не зможуть навіть під'їхати до Криму

"В умовах обмежених фінансових ресурсів "Укрзалізниця" вимушена переглянути розміри руху, зокрема змінити періодичність курсування поїздів і відмінити малонаселені та збиткові поїзди", - повідомляється на сайті.

Для оптимізації витрат у пасажирському секторі буде відмінено шість пар поїздів, але на їх маршрутах забезпечуватимуться альтернативні перевезення іншими поїздами далекого сполучення, а також регіональними та приміськими поїздами. Так, відміняються наступні поїзди:

- № 144/90 – 89/143 Кривий Ріг/Дніпропетровськ – Новоолексіївка. З Кривого Рогу та Дніпропетровська з 19 січня, з Новоолексіївки з 20 січня;

- № 28/27 Київ – Новоолексіївка. З Києва з 19 січня, з Новоолексіївки з 20 січня;

- № 259/260 Миколаїв – Львів. З Миколаєва з 19 січня, зі Львова з 20 січня;

- № 231/232 Дніпропетровськ – Івано-Франківськ. З Дніпропетровська з 21 січня, з Івано-Франківська з 22 січня;

- № 609/610 Харків – Лисичанськ. З Харкова та Лисичанська з 1 лютого;

- № 749/750 Київ – Тернопіль. З Києва з 1 лютого, з Тернополя з 2 лютого.

Окрім того, починаючи з другої половини січня змінюється періодичність курсування 4 пар поїздів, які курсуватимуть раз у чотири дні:

- № 310/309 Одеса – Херсон. З Одеси та Херсона з 19 січня раз у чотири дні по непарних числах (замість через день);

- № 137/138 Черкаси – Одеса. Із Черкас з 31 січня і далі з 3 лютого по непарних числах один раз у чотири дні, із Одеси з 1 лютого і далі з 4 лютого по парних числах один раз у чотири дні (замість щоденно);

- № 132/131 Хмельницький – Херсон. Із Хмельницького з 1 лютого раз у чотири дні по непарних, із Херсона з 2 лютого так само, але по парних числах (замість через день);

- № 397/398 Черкаси – Львів. Із Черкас з 1 лютого по непарних один раз у чотири дні, зі Львова з 2 лютого по парних один раз у чотири дні (замість щоденно).

Читайте також«Укрзалізниця» на свята перевезла більше 165 тис. пасажирів у швидкісних поїздахОкрім того, через день курсуватимуть дві пари поїздів одеського напрямку, які раніше курсували щоденно:

- № 148/147 Одеса – Київ. Із Одеси з 1 лютого через щодень по непарних числах, із Києва з 2 лютого по парних через день (замість щоденно);

- № 108/107 Одеса – Ужгород. Із Одеси з 2 лютого через день по парних, з Ужгорода з 3 лютого через день по непарних числах (замість щоденно).

"Укрзалізниця" зменшує витрати у секторі пасажирських перевезень далекого сполучення. За 2014 рік збитки від перевезень у зазначеному сегменті збільшилися порівняно з 2013 роком майже на 1 млрд грн. і досягли 4,2 млрд грн. ...Аналіз пасажиропотоку теж свідчить про зменшення користувачів залізничним транспортом. Так, у 2014 році перевезено у дальньому сполучення 81,5 млн пасажирів, що на 33,2 % менше, ніж у 2013 році, коли було перевезено 122 млн пасажирів. При цьому збільшується вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, елементів будови колії та ін.", - пояснює відомство.

"Укрзалізниця" здійснює постійний аналіз пасажиропотоку і при його збільшенні у тому чи іншому напрямку розміри руху будуть переглядатися, - додається в інформації.