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Російські силовики затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу

12:29, 15 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв повідомив у Facebook.

Раніше він також написав, що на адміністративній межі між тимчасово окупованим Кримом і материковою частиною України російські силовики затримали кримськотатарську активістку, політолога Ленору Дюльбер.

Пізніше Смедляєв повідомив, що Дюльбер відпустили, вона їде додому.

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Теги: #Крим#Меджліс