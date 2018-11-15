Російські силовики затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу
12:29, 15 листопада 2018Суспільство
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Раніше голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв також повідомив, що російські силовики затримали кримськотатарську активістку, політолога Ленору Дюльбер, але згодом відпустили.
Ілюстрація \ REUTERS
Російські силовики затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.
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Про це голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв повідомив у Facebook.
Раніше він також написав, що на адміністративній межі між тимчасово окупованим Кримом і материковою частиною України російські силовики затримали кримськотатарську активістку, політолога Ленору Дюльбер.
Пізніше Смедляєв повідомив, що Дюльбер відпустили, вона їде додому.
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