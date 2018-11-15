Раніше голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв також повідомив, що російські силовики затримали кримськотатарську активістку, політолога Ленору Дюльбер, але згодом відпустили.

Російські силовики затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

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Про це голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв повідомив у Facebook.

Раніше він також написав, що на адміністративній межі між тимчасово окупованим Кримом і материковою частиною України російські силовики затримали кримськотатарську активістку, політолога Ленору Дюльбер.

Пізніше Смедляєв повідомив, що Дюльбер відпустили, вона їде додому.