"Шедеврально": Макс Барських підкорив фанатів новим кліпом у стилі 80-х

Творці кліпу постаралися відтворити атмосферу британської програми каналу BBC "Top of the Pops", яка була свого роду телеверсією національного хіт-параду.

Український співак Макс Барських випустив відео на пісню "Берега", яка стане головною у його новому альбомі "Сім".

Відео було опубліковано на офіційному Youtube-каналі співака.

Відеоробота пронизана духом 80-х років минулого століття. У кліпі жіноча команда з операторів, режисерів та звукорежисерів працюють над записом виступу для телебачення. Творці кліпу постаралися відтворити атмосферу британської програми каналу BBC "Top of the Pops", яка була свого роду телеверсією національного хіт-параду.

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На відео Макс Барських спускається на сцену у величезній мушлі. Навколо нього танцюють дівчата в купальниках, шапочках для плавання і туфлях на шпильках.

"Створюючи цю роботу, ми спостерігали за тим, що відбувається навколо: в музиці, моді та кіно. Сьогодні справжнім трендом стають 80-ті. Саме тому ми вибрали такий вектор для своєї прем'єри", - прокоментував нову відеороботу співак.

Фанати добре оцінили нове відео і залишили під ним багато позитивних коментарів.

"Це щось просто! Ейфорія, ні з чим не порівнянне задоволення", "Шедеврально", "Я в захваті", "Черговий шедевр генія сучасності", - пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Макс Барських презентував пісню "Згадуй", яка також увійде у новий альбом.