Завдання уряду - повернути українців, які працюють за кордоном

Україна підписала угоди про взаємне врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків вже з 12 країнами - Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, В’єтнамом, Латвією, Литвою, Лівією, Молдовою, Польщею, Португалією, Росією та Словаччиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, про це заявила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА сьогодні на семінарі, який проводять Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні і Міністерство праці та соціальної політики в рамках реалізації проекту Європейського Союзу і Шведського Агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) “Протидія торгівлі людьми в Україні та Молдові”.

“До завершального етапу наближається процес укладення Угоди між Україною і Іспанією про взаємне врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків. Продовжується робота з укладення міжнародних угод у сфері працевлаштування з Грецією, Грузією, Італією, Румунією та Угорщиною”, – сказала Л.ДЕНИСОВА.

За даними Мінпраці нині за кордоном працює 3-3,5 мільйона українців. “Здебільшого вони виїхали за межі України, скориставшись послугами туристичних агенцій. І лише 2% громадян – а це трохи більше 60 тис. осіб - щороку працевлаштовуються за кордоном за сприяння суб’єктів господарювання, які надають посередницькі послуги з працевлаштування за кордоном”, - додав заступник міністра праці та соціальної політики Віктор ІВАНКЕВИЧ.

Він підкреслив, що політика в галузі регулювання трудової міграції розглядається урядом як складова державної політики у сфері зайнятості населення і має насамперед вирішуватися через формування мобільного внутрішнього ринку праці, посилення мотивації до легальної зайнятості.

Заступник міністра наголосив, що першочерговим завданням уряду є запровадження політики повернення громадян України – трудових мігрантів на Батьківщину. За його словами, на сьогодні вже існує Програма облаштування осіб з числа закордонних українців, які повертаються в Україну, на період до 2010 року.