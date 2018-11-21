Лобода зачарувала мережу новим фото у стильній сукні
13:59, 21 листопада 2018Суспільство
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Лобода любить відверте вбрання, але цього разу вона вирішила обрати стриманий образ.
Фани "засипали" Лободу компліментами / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, зачарувала шанувальників новим стриманим образом.
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Нове фото артистка опублікувала у своєму Instagram. У кадрі вона з'являється в стриманому образі - світлій закритій сукні під пояс. Дописники зазначають, що незвично бачити Лободу в такому вбранні. Але, водночас, додають: їй такий лук дуже пасує.
"Прекрасна", "Лаконічно", "От сукня без блискіток! Оце так!" "Нереальна", "Найкрасивіша", "Класний образ!", "Стильна", "Світлано, ви ідеальна", "Дуже красиво!", "Крута сукня", - пишуть у коментарях під фото.
фото instagram.com/lobodaofficial
Раніше українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, завела мережу новими фото у спідній білизні.
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