Молоко української компанії виступило майданчиком для соціальної ініціативи "Говори проти насильства".

Молочна компанія "Галичина" підтримала соціальну акцію Дитячого фонду ООН (UNICEF) і Фонду ООН в області народонаселення (UNFPA) під назвою "Говори проти насильства", виступивши майданчиком для її реалізації.

Вперше український виробник приєднався і реалізує соціальний проект, який доносить меседжі проти насильства буквально за родинний стіл. У жовтні на полицях українських магазинів з`явилося молоко, одягнені в спеціальні етикетки. На останніх розміщені підказки для батьків, як можна перефразувати своє послання, уберігаючи дитячу психіку від травмування. Всі написи розроблені психологом проекту «Говори проти насильства».

До кінця року МК «Галичина» планує випустити більше 1 000 000 пляшок такого молока. Продукція з акційними етикетками буде доступна до продажу до кінця 2018 року.

«Як національний виробник, ми бачимо необхідність і важливість підтримки соціальних акцій, які проходять у нашій країні. Акція «Говори проти насильства» піднімає досить хворобливу, але важливу тему. Це не тільки насильство в його класичному поданні, але і постійне, щоденне втручання. Молоко – це дуже сімейний продукт, більшість його споживачів мають дітей у сім'ї. І коли наша продукція може стати не тільки джерелом користі і смаку, а до того ж, виступити в якості майданчика для донесення таких важливих цінностей – ми цьому дуже раді! Якщо хоча б в одній українській родині відносини покращаться завдяки порадам, які люди прочитають на етикетках, ми будемо вважати нашу місію виконаною на 100%!» - коментує Оксана Андрушків, маркетинг-директор МК «Галичина».

Мета кампанії - спонукати людей до розмови про насильство. У своїй родині, з партнером, з батьками чи дітьми. За результатами дослідження, проведеного в рамках кампанії, 65% українців вважають себе обізнаними про проблему домашнього насильства. При цьому кожен другий стверджує, що шльопнути дитину по сідницях не є проявом насильства в певних ситуаціях. Тільки третина сприймають як насильство демонстративне ігнорування дитини. А кожен другий не вважає проявами насильства нав'язливу ревнощі або контроль за стилем і одягом партнера.