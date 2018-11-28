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Уряд передав Андріївську церкву в користування Вселенському патріархату

14:38, 28 листопада 2018
Суспільство
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Кабмін ухвалив рішення щодо передачі Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату / фото УНІАН

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Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Так Кабмін прийняв відповідне рішення", - сказав він, відповідаючи на питання щодо рішення.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" (№ 9208). Закон передбачає передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

7 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату.

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Теги: #створення єдиної помісної церкви#Андріївська церква