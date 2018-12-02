Ядерні таємниці: журналісти розповіли, хто і як розпродав за безцінь українські бомбардувальники та ракети (відео)

Ще не так давно Вашингтон та Москва активно співпрацювали, аби забрати в України ядерну зброю.

Після розпаду СРСР Україна мала величезний ядерний потенціал вартістю у мільярди доларів, однак ці активи з легкої руки народних обранців було віддано майже дарма.

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Про це йдеться у новому сюжеті проекту «Українські сенсації». Журналісти встановили, як та хто розпродав дорогі бомбардувальники за кілька тисяч доларів і як їх намагалися продати через Інтернет-аукціон. А також, нагадали, хто і що свого часу обіцяв Україні за відмову від ядерної зброї.

Крім того, у сюжеті показали, де поховано ядерну небезпеку України, яка може вибухнути у будь-який момент.

Наразі США та Росія знову починають мірятись ядерними потенціалами у Європі, однак ще не так давно одвічні вороги «співали в унісон». Вашингтон та Москва «любили» одне одного, однак така «любов» мала приземлену мету – забрати в України ядерну зброю. Зазначається, що 20 років тому за кількістю ядерної зброї Україна могла змагатися с США та РФ.

Журналісти вказали, що ракети, ядерна артилерія та стратегічні бомбардувальники – не лише активи безпеки, але й товар, вартістю у мільярди доларів. Цей товар з легкої руки народних обранців пустили по вітру.

Зокрема, за стратегічний бомбардувальник вартістю в мільйон доларів Україна отримала гроші, на які можна купити іномарку середньої руки. А тактичні боєголовки, які могли б стримувати агресивного сусіда, дивним чином зникли ще до підписання Будапештського меморандуму.

Тим не менш, на думку вчених, Україна ще здатна виробляти ядерні боєприпаси, як на основі урану, так і на основі плутонію.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум).

Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави –Китай та Франція – висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.