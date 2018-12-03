Окупанти вранці закривали аеропорт "Сімферополь": названо дві версії

Від самого ранку всі рейси перенаправляють в інші міста.

Аеропорт окупованого Сімферополя закрили на виліт й приліт.

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Від самого ранку там всі рейси повертають й перенаправляють - в Анапу і сусідні міста. Про це повідомляє Mash у своєму Telegram-каналі.

"А тепер дві версії. Перша, офіційна: вночі ремонтували злітну смугу, закінчити роботи не встигли, це заходи безпеки. Друга, можлива: ввели антитерористичні заходи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було затримано сім рейсів на виліт й вісім - на приліт. Пізніше стало відомо, що аеропорт у Сімферополі відкрили.

Раніше в сертифікаті Книги рекордів Гіннеса, який отримав громадянин Білорусі в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказане як територія РФ.