Окупанти вранці закривали аеропорт "Сімферополь": названо дві версії
11:27, 03 грудня 2018Суспільство
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Від самого ранку всі рейси перенаправляють в інші міста.
Аеропорт закрито / фото new.sipaero.ru
Аеропорт окупованого Сімферополя закрили на виліт й приліт.
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Від самого ранку там всі рейси повертають й перенаправляють - в Анапу і сусідні міста. Про це повідомляє Mash у своєму Telegram-каналі.
"А тепер дві версії. Перша, офіційна: вночі ремонтували злітну смугу, закінчити роботи не встигли, це заходи безпеки. Друга, можлива: ввели антитерористичні заходи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було затримано сім рейсів на виліт й вісім - на приліт. Пізніше стало відомо, що аеропорт у Сімферополі відкрили.
Раніше в сертифікаті Книги рекордів Гіннеса, який отримав громадянин Білорусі в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказане як територія РФ.
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