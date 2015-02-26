У Мелітополі нова дивна смерть: слідом за мером знайдений мертвим заступник начальника міліції

Відомо, що на сьогоднішній день він перебував на лікарняному, повідомляє РИА Мелитополь.

Помер Бордюг у себе вдома у Приазов'ї. На даний час там працює слідчо-оперативна група.

Читайте такожМВС розслідує смерть мера Мелітополя як умисне вбивство

Олександр Бордюг 1968 р. н., в органах МВС працював від 1992 року, був у званні майора.

Це вже друга раптова смерть за останні 2 дні у Мелітополі.

Вчора, 25 лютого УНІАН повідомляв, що мера Мелітополя виявили повішеним у власному будинку.