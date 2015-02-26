У Мелітополі нова дивна смерть: слідом за мером знайдений мертвим заступник начальника міліції
13:10, 26 лютого 2015Суспільство
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Сьогодні помер заступника начальника, начальник громадської безпеки мелітопольського міськвідділу міліції Олександр Бордюг.
По сьогоднішній день Бордюг перебував на лікарняному / Фото: РИА Мелитополь
Відомо, що на сьогоднішній день він перебував на лікарняному, повідомляє РИА Мелитополь.
Помер Бордюг у себе вдома у Приазов'ї. На даний час там працює слідчо-оперативна група.
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Олександр Бордюг 1968 р. н., в органах МВС працював від 1992 року, був у званні майора.
Це вже друга раптова смерть за останні 2 дні у Мелітополі.
Вчора, 25 лютого УНІАН повідомляв, що мера Мелітополя виявили повішеним у власному будинку.
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