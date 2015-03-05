Депутати вважають, що в Україні необхідно оптимізувати систему державних свят

Народний депутат Микола Томенко заявляє про необхідність оптимізувати і впорядкувати в Україні систему державних і національних свят.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це він сказав сьогодні під час виступу сьогодні у сесійній залі парламенту та запропонував долучити істориків і фахівців до цього процесу.

Томенко відзначив, що встановлення офіційного державного свята – Дня захисника України – 14 жовтня – це надзвичайно важлива, правильна і історично обґрунтована ініціатива.

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«Натомість ми – чи не поодинока країна, яка досі святкує День міжнародної солідарності трудящих два дні поспіль. Це непорозуміння. І якщо наші експерти і фахівці дійдуть згоди, що святкувати 1 Травня таки потрібно, то вихідним має бути лише один день, а не два, як зараз», - вважає народний депутат.

Він також зауважив, що українці святкують, напевне, найбільше у світі, якщо врахувати ще й систему переносів свят.

«Тому система державних і національних свят, однозначно, потребує оптимізації і впорядкування. Але це мусять зробити не політики і не Адміністрація президента, а фахівці та експерти», - вважає Томенко.