Вертоліт, що вчора розбився на Київщині, був технічно справним - Міноборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

"Попередньо встановлено, що вертоліт, який рухався за маршрутом Миргород - Озерне, перед вильотом знаходився у технічно справному стані, пройшов планову передпольотну перевірку", - зауважили у Міноборони і додали, що двоє членів екіпажу перебуають у військовому госпіталі під наглядом лікарів. Напередодні військових льотчиків було прооперовано: стан командира вертольота стабільно важкий, борттехнік - у задовільному стані.

Читайте такожВертоліт, що розбився на Київщині, летів на плановий техогляд

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ГУ МВС України в Київській області, авіакатастрофа Мі-24 сталася 24 березня близько 14.00 біля села Вінницькі Стави.

У прес-службі прокуратури Київської області УНІАН повідомили, що на борту перебували троє офіцерів - лейтенант, капітан і майор. Загинув лейтенант, інші двоє офіцерів у дуже тяжкому стані були направлені у лікарню.

У прокуратурі уточнили, що вертоліт належить до однієї з військових частин Львівської області та прямував з Полтавщини на Житомирщину. Розслідування причин та обставин катастрофи здійснює військова прокуратура Центрального регіону.

У свою чергу, в Міністерстві оборони уточнили, що катастрофа сталася неподалік смт Гребінки Васильківського району.

Варто зазначити, що, за даними деяких ЗМІ з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, під час падіння гелікоптера загинули дві людини.