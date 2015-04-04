В Україні скасували всі концерти Горана Бреговича

Горану Бреговичу можуть заборонити в'їзд до України / Фото УНІАН

Концерти сербського музиканта Горана Бреговича, заплановані на травень у трьох українських містах, скасовані, повідомила компанія «Квартал-концерт», яка займалася організацією виступів. «Причина скасування концертів - ситуація, яка склалася навколо артиста в Україні у зв'язку з його виступом у Криму 26 березня 2015 року», - пояснюється в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

26 травня сербський музикант повинен був виступити в Запоріжжі, 27 травня - у Дніпропетровську, 28 травня - в Харкові.

Раніше стало відомо, що керівництво концертного залу Stereo Plaza в Києві скасувало виступ музиканта, запланований на 16 травня.

Скасування концерту, найімовірніше, пов'язане з виступом Бреговича в анексованому Криму 27 березня, під час якого співак заявив, що можливість скасування концертів у Європі через поїздку в Севастополь його не турбує.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня представник українського Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс заявив, що міністерство уважно стежить за тим, які публічні особи або політики відвідують Крим, особливо якщо такі візити супроводжуються заявами, що піддають сумніву приналежність півострова Україні.

"За тією інформацією, яка є в нашому розпорядженні, Горан Брегович потрапив на територію окупованого Криму не через контрольований українською владою пункт пропуску, тим самим, відповідно він порушив законодавство України", - сказав Перебийніс.