У Києві скасовано концерт Бреговича, можливо, через підтримку російської агресії
У Києві скасували концерт сербського музиканта і композитора Горана Бреговича, який раніше виступив в анексованому Криму.
Про це повідомив клуб «Стереоплаза», який є організатором концерту, на своїй сторінці в Facebook, пише Крим.Реалії.
«Ми прийняли рішення скасувати концерт Горана Бреговича, який був запланований на 16 травня 2015 року», - йдеться в повідомленні.
Офіційну позицію з цього приводу адміністрація клубу пообіцяла надати пізніше.
Як повідомляв сайт Крим.Реалії, в анексованому Росією Криму наприкінці березня відбувся концерт відомого сербського композитора і музиканта Горана Бреговича.
Читайте такожКобзон приїхав до бойовиків у Донецьк з двома концертамиНа брифінгу Брегович заявив журналістам, що санкції його «абсолютно не турбують» і додав, що не боїться того, що через концерту в Криму у нього можуть зриватися концерти в Європі.
«Та мені все одно. У всякому разі, ми на Балканах завжди відчуваємо велич, яка виходить зі сходу: від Росії. Мені здається, Захід завжди відчував певну параною з цього приводу. Сподіваюся, вона мине, і вони винайдуть які-небудь ліки від цього», - заявив Горан Брегович.
Після концертів у Криму Брегович мав намір відправитися з гастролями в столицю України Київ. Концерт Бреговича в Києві був запланований на 16 травня, а 26 березня він сподівався виступити в Одесі.