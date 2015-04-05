У NASA показали відео найкоротшого за ціле століття місячного затемнення
08:50, 05 квітня 2015Суспільство
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У суботу, 4 квітня, жителі Землі могли спостерігати найкоротше за ціле століття місячне затемнення.
Якби площини орбіт Місяця і Землі збігалися, то місячні затемнення повторювалися б кожен місяць / twitter
Як повідомлялося, найкраще його було видно на території США. Частково затемнення змогли побачити і жителі Росії, Азії та Індії, воно тривало приблизно 5 хвилин.
Наступне затемнення жителі Землі зможуть побачити лише у вересні 2015.
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Місячні затемнення відбуваються, коли природний супутник нашої планети, рухаючись навколо Землі, входить у земну тінь. Якби площини орбіт Місяця і Землі збігалися, то місячні затемнення повторювалися б кожен місяць. За рік зазвичай відбуваються одне-два місячних затемнення.
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