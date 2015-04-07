В Україні відзначають Благовіщення

Перші відомості про Благовіщення відносяться до 560 року, коли імператор Іустиніан вказав дату святкування Благовіщення - 25 березня (7 квітня за новим стилем). Католики святкують Благовіщення 25 березня.

За біблійною легендою, Благовіщення – день, коли Пресвятій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благу вість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу, в руках архангел тримав білу лілію - символ чистоти і непорочності, яка зображена на всіх іконах Благовіщення.

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Цього дня було заведено відпускати птахів на волю. Ця традиція символізує звільнення душі від гріхів і святість помислів у таке світле свято.

Благовіщення вважають святом весни і загального благоденства в природі.

Зі святом пов'язано багато народних прикмет: цього дня не можна виконувати будь-яку домашню роботу. Навіть «птах гнізда не в'є цього дня» - казали українці.

Вважається, що на Благовіщення і Великдень в пеклі не мучать грішників.