У Мінекономрозвитку взялися за розвиток онлайн-освіти в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює створення законодавчої бази і технічних умов для впровадження онлайн-освіти в Україні.

Про це повідомила глава департаменту цифрової економіки Мінекономрозвитку Олена Мініч в ефірі радіо «Промінь».

«Питання дистанційної освіти, освіти онлайн стають настільки актуальними, що цим треба займатися. Приклади є в Європі, Америці. Напрацювання є і в Україні, їх треба об'єднати і систематизувати», - сказала вона.

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За словами Мініч, втрата освітньої інфраструктури на сході країни і в Криму може бути компенсована саме шляхом розвитку різних курсів та освітніх програм у режимі онлайн.

«Диплом, який ви отримуєте, закінчивши освіту, дає вам пропуск на робочі місця. Це вшито в саму нашу державну систему, що без офіційного диплома ви не можете бути прийняті на роботу. В цьому сенсі онлайн-освіта є дуже актуальною», - зазначила глава департаменту цифрової економіки.

Як повідомляв УНІАН, колишній керівник телекомунікаційної компанії «Українські новітні технології» (Freshtel) Олена Мініч наприкінці березня очолила новостворений департамент цифрової економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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Новий підрозділ Мінекономрозвитку займатиметься розвитком широкосмугового доступу в Інтернет, питаннями стандартизації, безпеки і довіри до цифрових та електронних послуг, впровадженням електронного уряду, розробкою стандартів навчання держслужбовців цифрових технологій, підтримкою і розвитком інвестицій в інновації та start-up, розвитком електронної комерції та іншими IT-програмами.