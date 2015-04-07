У Харкові суд у справі Штепи розпочав допит свідків

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час судового засідання були допитані двоє свідків обвинувачення.

Зокрема, свідок Валерій Панібратченко, який був громадським активістом у Слов'янську, заявив, що захоплення бойовиками міста відбулося за потурання міліції, Служби безпеки України та керівництва міста, в тому числі й Штепи.

"Вона (Штепа – УНІАН) з 5 березня знала всі заходи, що плануються", - сказав Панібратченко.

Він також висловив здивування тим, що захоплення міського відділу міліції провели близько 20 озброєних бойовиків, у той час коли близько 800 озброєних працівників міліції не вчинили ніякого опору. Панібратченко назвав ці дії постановкою.

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"Міськвідділ міліції приїхали захоплювати 20 осіб, а 800 осіб співробітників міліції, які про це знали вже, давно й заздалегідь, не вжили ніяких дій. Взагалі у нас у місті ніхто нічого не зробив – ані мер, ані начальник міськвідділу, ані Служба безпеки України. Ніхто конституційних прав людей не гарантував", - наголосив свідок.

За його словами, перша спроба вивісити "російський триколор на будівлі слов'янського міськвиконкому відбулася ще 5 березня". Свідок запевнив, що для участі у масових заворушеннях до Слов'янська привезли певну кількість немісцевих молодих чоловіків характерної зовнішності, які мали начебто працювати на будівництві доріг.

Через явку не всіх свідків у судове засідання в засіданні була оголошена перерва до 23 квітня. Після завершення допиту всіх свідків обвинувачення суд розпочне допит свідків захисту.

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов'янська Донецької області Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер міста обвинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт в суд. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.