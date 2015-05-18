ЄС назвав залякуванням і обмеженням прав людини заборону на проведення мітингу кримських татар

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну заяву спікера верховного представника ЄС Федерики Могерини було оприлюднено сьогодні.

"Депортація кримських татар, яка відбулася в цей день 71 рік тому, була трагічним поворотним пунктом в їх історії. У цю річницю сумно бачити, що в Сімферополі було заборонено публічний захід. Це - найостанніший приклад обмежень і залякувань, з якими стикаються кримські татари", - сказано в заяві.

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У ЄС наголошують, що незмінно підкреслюють свою стурбованість з приводу погіршення ситуації з правами людини на півострові після незаконної анексії Криму Російською Федерацією в 2014 році, у тому числі прав національних меншин. "Свобода пересування, висловлення думок та ЗМІ повинна дотримуватися. Повинен бути забезпечений повний, вільний і необмежений доступ на всю територію України, включаючи Крим і Севастополь, міжнародним правозахисним організаціям", - підкреслюють в Євросоюзі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Сімферополі в пам'ять про депортацію кримських татар запускали вогняні кулі.