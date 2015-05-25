У Кабміні обіцяють зберегти безкоштовний проїзд для пільговиків

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Ветерани праці, діти війни, учасники війни, жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, інваліди І-ІІІ груп, особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорій, зможуть і надалі користуватися правом на безкоштовний проїзд», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСтолична влада планує забезпечити безкоштовним проїздом учасників АТО

Зокрема міністр соцполітики Павло Розенко зазначив, що «Кабінет Міністрів України не буде відміняти постанови №354 від 17.05.1993 та від №555 від 16.08.1994 щодо безкоштовного проїзду у громадському транспорті пенсіонерів за віком та інвалідів. Вони з 1 червня цього року зможуть і надалі реалізувати своє право на безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті відповідно до зазначених урядових рішень як пенсіонери за віком або інваліди».

Розенко також зауважив, що рішення про пільговий проїзд зазначених категорій у метрополітені будуть ухвалюватись органами місцевого самоврядування міст Києва, Харкова і Дніпропетровська.

Читайте такожНайближчі півтора року підвищення пенсій в Україні не буде - міністр

«Рішення щодо реалізації права на пільговий проїзд окремих категорій громадян, зокрема, у метрополітені, а також встановлення додаткових соціальних гарантій належить до компетенції місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування», - зауважив очільник відомства.

«Обсяг бюджетних видатків на компенсацію пільгового проїзду не зменшився», - наголосив Міністр.

Розенко також закликав органи місцевого самоврядування якомога швидше забезпечити реалізацію права на пільговий проїзд зазначених категорій громадян.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України скоротив витрати Пенсійного фонду на 3,9 млрд грн у зв'язку зі змінами у бюджетному законодавстві, прийнятими Верховною Радою в березні.