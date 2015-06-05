Посол США схвалив заяву Порошенка щодо Маршу рівності

Посол США Джеффрі Пайєтт вітає заяву президента України Петра Порошенка про гарантування безпеки під час Маршу рівності, який запланований цієї суботи у Києві.

Про це він написав у Twitter.

«Вітаю заяву Порошенка про гарантування безпеки під час суботнього Маршу рівності у Києві», - підкреслив посол США.

Вітаю заяву @poroshenko про гарантування безпеки під час суботнього Маршу рівності у Києві. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) June 5, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час прес-конференції президент України заявив про те, що участь у Марші рівності - це конституційне право будь-якого громадянина, і він не бачить перешкод для проведення цієї акції.

«Стосовно Маршу рівності, я до цього ставлюсь як християнин і як президент-європеєць, і я вважаю, що це поєднувані поняття», - зазначив він.

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«Я не буду в ньому брати участь. Але я не бачу жодних підстав для того, щоб хтось йому перешкоджав, бо це є конституційне право кожного українського громадянина», - додав Порошенко. На його переконання, якщо цей марш проходитиме, то правоохоронні органи зможуть забезпечити його безпеку.

На 6 червня представники ЛГБТ-спільноти анонсували проведення в Києві Маршу рівності.