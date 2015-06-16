Спецкора "Новой газеты", якого затримали бойовики "ДНР", привезли в Росію (фото)

Спеціальний кореспондент на Донбасі Павло Канигін, затриманий у вівторок, 16 червня, «органами держбезпеки ДНР», зв'язався з редакцією близько 20:30 за московським часом.

Канигін розповів, що його висадили з машини недалеко від прикордонного російсько-українського КПП «Матвєєв Курган». З Канигіним вже поговорили представники ФСБ Росії, присутні на митному пункті, повідомляє Новая газета.

Канигіна найближчим часом має зустріти власний кореспондент видання в Ростовській області. При затриманні йому пошкодили око.

Мене відпустили. Потрібен ще пластир. І як-небудь виїхати з чистого поля в Ростов.(Затримали в 14.00 донецькі МГБшники... Posted by Павло Канигін on 16 червня 2015 р.

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Видання зазначає, що представники «органів безпеки ДНР» затримали Павла Канигіна зі звинуваченням в тому, що він працює не на «Новую газету», а «на одне з українських видань». Силовики «ДНР» заявили, що підставою для такого висновку стала «знайдена у Канигіна візитна картка українського журналіста за прізвищем Мацуга».

Головний редактор «Новой газеты» Дмитро Муратов звернувся до МЗС РФ і Адміністрації Президента РФ з проханням втрутитися в ситуацію з Канигіним.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку був затриманий журналіст російської "Новой газеты" Павло Канигін, який записав кілька викривальних інтерв'ю з російським спецназівцями.

15 червня Канигін працював у Донецьку на стихійному мітингу, де присутні вимагали зупинити війну і вивести техніку з Київського району міста, припинити стрілянину й не викликати у відповідь вогонь української армії.