Прикордонників та Червоний Хрест не допустили до перевірки 31-го російського "гумконвою"
Як зазначив помічник голови Держприкордонслужби, переміщення "гумконвою" відбувалося з традиційним порушенням норм міжнародного права.
Українських прикордонників і митників та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста не допустили до перевірки чергового, 31-го за ліком, російського "гуманітарного конвою".
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян.
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"Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 31-го так званого "гуманітарного конвою". В період з 06:54 до 07:45 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну прослідувало дві колони так званого "гумконвою" у складі 101 автомобіля", - сказав Слободян.
Як зазначив помічник голови Держприкордонслужби, переміщення "гумконвою" відбувалося з традиційним порушенням норм міжнародного права та вітчизняного законодавства, що регламентують порядок направлення гуманітарних конвоїв.
"Міжнародний комітет Червоного Хреста участі в оформленні не брав. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - зазначив Слободян.