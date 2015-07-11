Харківські правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника на інкасаторів (фото)

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Харківській області, прикмети зловмисника: чоловік віком 40-45 років, атлетичної тілобудови, на зріст 185-190 см.

Читайте такожЛише один із трьох розстріляних співробітників "Укрпошти" Харкова був у бронежилеті – прокуратура

"Був одягнений у темні бриджі, сорочку оливкового кольору, світло-сіру бейсболку. З місця події зник на автомобілі ВАЗ-2110 сріблястого кольору АХ 8632 ЕА", - додали у міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові озброєний зловмисник 10 червня вранці на вулиці Ньютона, 107 скоїв напад на поштовий автомобіль "Укрпошти", вбивши трьох листонош, які супроводжували пошту до відділень. Загинули чоловіки 1977, 1969 та 1962 років народження. За попередньою інформацію, нападник був один. Викравши 2,3 млн грн, він втік.