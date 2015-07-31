На Львівщині завершилися українсько-американські військові навчання "Rapid Trident-2015" (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-групі навчання "Rapid Trident-2015", офіційна церемонія закриття навчання відбулася на території військового містечка "Центральне". В урочистій обстановці, під звуки гімнів України та Сполучених Штатів Америки, були спущені прапори обох країн. Співкерівники навчань нагородили представників українських та іноземних підрозділів цінними подарунками та грамотами. Відбувся обмін сувенірами між представниками підрозділів різних країн.

Читайте такожУкраїна проведе п'ять міжнародних військових навчань у 2015 році

"Підбиваючи підсумки навчання "Rapid Trident-2015", хочу відзначити, що воно було корисним для усіх військових контингентів. Розробники навчання наповнили його необхідним змістом та динамікою, а підрозділи – професійним та якісним виконанням завдань. Я приємно вражений досягнутим рівнем взаємосумісності та злагодженості, що продемонстрували наші багатонаціональні штаби та підрозділи", – зазначив співкерівник навчань з української сторони полковник Олександр Сивак.

У свою чергу співкерівник навчань з американської сторони полковник Альфред Рензі наголосив, що "два тижні тому, ви стояли на цьому полі, як 18 різних національних контингентів. Сьогодні я бачу багатонаціональну бригаду! Ми багато говорили про "взаємосумісність" на цьому навчанні. А зараз бачимо це в дії".

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині) відкрилися масштабного українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ. Участь в навчаннях брали понад 1800 військовослужбовців з 18 країн світу. Найбільша група – українська, яка складалася з близько 800 офіцерів та курсантів Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Військової академії з Одеси, Морської піхоти України та Національної гвардії України. Серед закордонних учасників найбільша група від армії США – близько 500 осіб.

Мета навчання - підготовка штабів і підрозділів багатонаціональної бригади до ведення стабілізаційних дій в рамках оборонної операції оперативного командування з використанням досвіду проведення антитерористичної операції на сході України.