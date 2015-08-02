Затриманий спецназівець РФ Єрофєєв вважає інформацію про обмін на Савченко піаром (відео)

Він називає подібні заяви піаром, передає "Новая газета".

Єрофєєв зазначив, що про обмін повідомив адвокат Александрова Костянтин Кравчук, а його захисник Оксана Соколовська це не підтвердила. При цьому ГРУшник наголосив, що це ланки одного ланцюга піару.

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За словами спецназівця, Кравчук "сам дізнався (про обмін), коли йому подзвонили вночі (в понеділок)". На питання, хто дзвонив адвокату, Александров зазначив: "Він не став говорити".

Крім того, затриманий ГРУшник Александров прокоментував офіційну відповідь російського Міноборони про те, що обидва спецназівці не є військовослужбовцями РФ.

"У Міністерства оборони тепер є офіційний папір, у мене ніяких паперів тут немає, щоб довести протилежне", - вважає він.

"Не та система там (у Росії), щоб оскаржити схожі рішення. Тим більше, не зараз і точно не в Росії. Не збираюся подавати до суд ні на кого", - додав Александров.

Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України спростувала інформацію російських ЗМІ про обмін бійців спецназу ГРУ Єрофєєва і Александрова на бійців, які воювали на боці України.

Єрофєєв і Александров були затримані біля м. Щастя Луганської області в травні.