Затриманий спецназівець РФ Єрофєєв вважає інформацію про обмін на Савченко піаром (відео)
Затриманий у Донецькій області російський спецназівець Євген Єрофєєв не вірить у можливість обміну його та Олександра Александрова на Надію Савченко.
Він називає подібні заяви піаром, передає "Новая газета".
Єрофєєв зазначив, що про обмін повідомив адвокат Александрова Костянтин Кравчук, а його захисник Оксана Соколовська це не підтвердила. При цьому ГРУшник наголосив, що це ланки одного ланцюга піару.
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За словами спецназівця, Кравчук "сам дізнався (про обмін), коли йому подзвонили вночі (в понеділок)". На питання, хто дзвонив адвокату, Александров зазначив: "Він не став говорити".
"У Міністерства оборони тепер є офіційний папір, у мене ніяких паперів тут немає, щоб довести протилежне", - вважає він.
Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України спростувала інформацію російських ЗМІ про обмін бійців спецназу ГРУ Єрофєєва і Александрова на бійців, які воювали на боці України.
Єрофєєв і Александров були затримані біля м. Щастя Луганської області в травні.