ЮНІСЕФ надав обладнання для перевірки якості питної води на Донбасі

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН прес-релізі ЮНІСЕФ та Державної санітарно-епідеміологічної служби.

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Згідно з повідомленням, завдяки цим матеріалам Держсанепідслужба зможе провести понад 800 аналізів якості питної води, яку постачають у домівки понад 600 тис. дорослих і дітей, що проживають на територіях, підконтрольних владі.

Офіційна передача обладнання відбулась у Краматорську для Донецького обласного лабораторного центру та в Сєверодонецьку для Луганського обласного лабораторного центру.

«Обладнання і тестові набори, які сьогодні отримують наші лабораторії, дозволять Держсанепідслужбі контролювати безпеку питної води за мікробіологічними показниками у Донецькій та Луганській областях. А це, у свою чергу, дозволить знизити ризик вживання зараженої води та попередити спалахи інфекційних захворювань», - сказав голова Держсанепідслужби Святослав Протас.

За оцінкою ЮНІСЕФ, з початку конфлікту на сході майже 1,3 млн дітей і дорослих зіткнулися з серйозною нестачею води через пошкоджену або зруйновану систему водопостачання. За цей час майже 1,4 млн людей стали вимушеними переселенцями в межах України, в тому числі принаймні 174 тис. дітей.

З січня 2015 року ЮНІСЕФ разом із партнерами допомогли понад 550 тис. дітей і дорослих отримати доступ до безпечної питної води у Донецькій і Луганській областях. Більше 54 тис. людей, у тому числі діти, також отримали гігієнічні набори від ЮНІСЕФ.

Як повідомляв УНІАН, в липні ЮНІСЕФ висловлював побоювання з приводу можливого спалаху інфекційних захворювань на сході України. За даними фонду, за час конфлікту на Донбасі принаймні 68 дітей були вбиті і 182 отримали поранення.