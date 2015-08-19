"Андрей Шептицький" вийшов у серії "Українські державники"

Це – не перша книга науковця із його серії «Українські державники», але вона має надзвичайну актуальність хоча би тому, що молитва великого мислителя і проповідника, має для нинішньої стражденної України надзвичайну вагу.

«Україна увільниться зі свого упадку та стане могутньою державою, з»єднаною, величавою, яка буде дорівнювати другим високо розвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все то буде, як я кажу; треба тільки молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалися все нашим бідним, замученим народом, який стільки витерпів, і щоби оця опіка тривала вічно» - так заповідав у своїх божественних проповідях Митрополит Шептицький.

І його молитва таки долинула до Бога. Україна проголосила відродження незалежної державності, на велелюдних майданах і зі зброєю в руках відстоює власну гідність і волю.

Зрештою, не поборовши ще остаточно своїх внутрішніх і зовнішніх ворогів, вона вже має першу перемогу – Москва готова відмовитися від Галичини у своїх імперських планах, бо виявилася неспроможною здолати той український патріотизм, який там виховала наша греко-католицька церква.

До цього доклав своїх титанічних зусиль і Митрополит Андрей Шептицький. Це ж і його стосуються слова безсмертного Івана Франка: «Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, ! трудився для неї…»

Справа тепер за тим, аби народ наш усвідомив, якого він мав духовного пастиря загальнонаціонального масштабу.