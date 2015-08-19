Яценюк ввів посаду Урядового уповноваженого з питань окупованих Криму і Севастополя

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про Урядовому уповноваженому з питань окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

Відповідною постановою передбачається ліквідувати Департамент з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Секретаріату Кабінету міністрів України та запровадити в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабміну посаду Урядового уповноваженого з питань АР Крим і Севастополя. Відповідно, затвердити положення про нього.

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Серед іншого, передбачається прирівняти Урядового уповноваженого з питань окупованих Криму і Севастополя за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення до посади заступника міністра і віднести його посаду до першої категорії посад державних службовців.