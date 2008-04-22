Євросоюз заборонив хімічному концернові продавати генно-модифіковану картоплю

Німецький хімічний концерн BASF чинить тиск на Євросоюз, вимагаючи дозволу випустити на ринок генетично модифіковану картоплю, повідомляє AFP. BASF написав відкритого листа до органів виконавчої влади ЄС після того, як зустріч між представниками концерну і комісаром ЄС з питань охорони довкілля Ставросом Дімасом закінчилася невдало.

BASF намагається добитися патенту на свою генетично модифіковану картоплю з 2006 року. За твердженням представників концерну, їх картопля абсолютно безпечна і відрізняється від звичайної тільки розміром. Крім того, в генетично модифікованій картоплі, створеній концерном BASF, збільшено вміст амілопектину - однієї із складових частин крохмалю, яка використовується в текстильній промисловості, виробництві бетону та паперу. Залишки, одержані після переробки картоплі, можуть бути використані як добавки до корму тваринам.

Проте представники екологічних організацій і організацій, що захищають права споживачів, вважають, що суспільству не потрібна генетично модифікована картопля, а в промисловості існують інші способи отримання крохмалю. На їх думку, BASF просто намагається заробити і окупити витрати на розробку генетично модифікованої картоплі.

Екологи указують на ризик перехресного запилення між картоплею, призначеною для промисловості, і картоплею, яка вживатиметься в їжу. "Промислова" картопля стійка до дії антибіотиків, а після перехресного запилення така "здатність" може з`явитися і в картоплі, призначеної для вживання в їжу. Екологи застерігають, що вживання такої картоплі може знизити ефективність лікування антибіотиками.

Проте, представники різних біотехнологічних і хімічних компаній стверджують, що генетично модифіковані продукти вже стали частиною сучасного світу. Рік тому німецький BASF почав співпрацю з американською сільськогосподарською компанією Monsanto. Обидві компанії беруть активну участь в дебатах щодо розробки генетично модифікованих сої, бавовни, рапсу і кукурудзи. У тому разі, якщо їм вдасться переконати чиновників з Євросоюзу, до 2012 вони сподіваються року випустити на ринок лінію кукурудзи, стійкої до посухи.

Лента.ру