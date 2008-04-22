Експерти про алкоголізм, Голодомор, Горбачова та виродження нації

В Україні немає системних наступальних дій на державному рівні, пов’язаних з обмеженням алкоголізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат України, лікар, голова правління фонду “Здоров’я для всіх” Сергій ШЕВЧУК.

За його словами, офіційна статистика свідчить, що на обліку у медичних закладах перебуває до 900 тис. хворих на алкоголізм, проте реальна цифра у 3-5 разів вища.

С.ШЕВЧУК вважає, що нинішня ситуація з алкоголізацією українського суспільства - це “прояв масового хімічного ураження уповільненої дії, направленої на молодь та працездатне населення України”. “Тут доречна аналогія з Голодомором 30-х років – сьогодні ми можемо говорити про “горілкомор” у нашій державі”, - зазначив С.ШЕВЧУК.

З іншого боку, неабияку стурбованість викликають “низька якість спиртних напоїв, їхня підробка, а також широке поширення споживання дешевого сурогату горілки - технічного спирту”, сказав С.ШЕВЧУК. Він зауважив, що алкоголізація нашого суспільства “загрожує не лише соціальними епідеміями - СНІДом, туберкульозом, а й виродженням української нації. Діти тих, хто вживає алкоголь, ризикують перейти на інший рівень – залежність від психоактивних речовин, зокрема наркотиків”.

С.ШЕВЧУК наголосив, що у ситуації, коли держава абсолютно бездіяльна у боротьбі з пияцтвом, спадають на думку “слова Катерини ІІ про те, що найлегше керувати п’яним народом”. Народний депутат вважає, що “в Україні потрібно розпочати активні дії щодо подолання алкоголізації та наркотизації, а також забезпечення тверезого життя громадян”.

У свою чергу голова Національної ради з питань охорони здоров’я Микола ПОЛІЩУК наголосив, що “зростання економіки, фінансування галузі охорони здоров’я не поліпшило демографічну ситуацію у нашій країні”. “Українці вимирають найшвидшими темпами у Європі. Однією з основних причин цього є алкоголізм - 40 тисяч людей”, - вважає М.ПОЛІЩУК.

Щоб подолати цю кризу, на думку М.ПОЛІЩУКА, нашій країні “потрібні комплексні дії”. Як приклад він пригадав “сухий” закон часів ГОРБАЧОВА (1985-87 років), коли тривалість життя в Україні зросла на 3 роки.

“Ні виробництво, ні обіг етилового спирту для виготовлення алкогольних напоїв у нас не регулюється державою. А досвід, зокрема, Росії свідчить, що поправки до федерального закону щодо регулювання виробництва та обігу етилового спирту скоротили смертність на 138,3 тисяч осіб”, - наголосив М.ПОЛІЩУК.

Він також зауважив, що за статистикою, “через надмірне вживання міцного алкоголю чоловіки живуть на 8-14 років менше, ніж жінки, тобто на 100 жінок - 140 чоловіків”. “Це наслідок згубного впливу алкоголю”, - вважає М.ПОЛІЩУК.

Зарадить цій ситуації, на його думку, повна заборона реклами алкогольних напоїв, зменшення масового вживання алкогольних напоїв за рахунок підняття акцизу на алкоголь, заборона розпивання алкоголю у місцях масового відпочинку громадян, обмеження часу продажу алкоголю, обмеження доступу до слабоалкогольних напоїв до 18 років, міцних – до 21 років. За його словами, ганебним є той факт, що “Україна на першому місці зі вживання алкоголю серед підлітків”.