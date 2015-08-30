Яценюк вважає, що підприємства мають нести кримінальну відповідальність за борги по зарплаті

Про це глава уряду Арсеній Яценюк заявив у програмі “10 хвилин з прем’єр-міністром”.

Він наголосив, що на порядку денному уряду стоїть “в цілому реформування системи оплати праці”.

“У ній не вистачає справедливості. Тому уряд разом із президентом і парламентською коаліцією буде працювати над новою реформованою системою оплати праці для всіх українців”, - сказав Яценюк.

Він також повідомив, що доручив Міністерству соціальної політики разом із керівниками обласних державних адміністрацій та правоохоронними органами невідкладно скликати комісії щодо погашення заборгованості з заробітної платні “і зробити все для того, щоб людина, яка працює, отримала свою заробітну платню у повному обсязі”.

“Те підприємство, яке ухиляється від виплати заробітної платні, повинно понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність”, - наголосив Яценюк.

“Ми розраховуємо на те, що українські профспілки стануть на бік працівників і допоможуть уряду стягнути заборгованість по заробітній платні і підтримають нашу позицію щодо збільшення мінімальної заробітної платні, соціальних стандартів і пенсій”, - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики буде домагатися притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності керівників підприємств, які не погашають заборгованість по заробітній платі перед співробітниками, повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на главу відомства Павла Розенко.

Раніше Розенко повідомив, що заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні досягла 2 млрд грн здебільшого через несумлінність роботодавців, які прикриваючись військовими діями на Донбасі, порушують права громадян на оплату праці.

За даними Держстату, заборгованість по заробітній платі в Україні в червні виросла в порівнянні з травнем на 5,8% і на 1 липня становила 1,9 млрд грн. Порівняно з початком року борги із зарплати зросли на 45,1%. Близько 1,44 млрд грн, або 75% від обсягу заборгованості складають борги економічно активних підприємств. У регіональному розрізі найбільші обсяги заборгованості сформовані в Донецькій (423 млн грн), Луганської (451 млн грн), Харківської (162 млн грн) і Київській (122 млн грн) областях.