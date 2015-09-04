На Форумі видавців газета "День" представить безпрецедентний книжковий проект (фото)

«Сезон читання», який традиційно розпочинається у вересні з Форуму видавців у Львові, «День» розпочинає новинками. Цього року їх – чотири.

Команда газети підготувала безпрецедентну публіцистичну трилогію. До неї увійшли три знакові книжки – «Котел», або Справа без терміну давності», упорядкована Іваном Капсамуном, «Я – свідок!» авторства Валентина Торби і «Катастрофа і Тріумф. Iсторії українських героїв», упорядкована Марією Семенченко.

Читайте такожУ Львові презентовано написану в тюрмі книгу екс-судді Зварича “Суддя-націоналіст”

Всі вони різні, але пов’язані між собою логікою історії. Події, описані у них – випливають одна з одної і дають широке розуміння про причини, приводи і наслідки того, що нині переживає наша країна.

Відкриває трилогію, а заодно і нову серію – «Новітня історія для «чайників» – книга редактора відділу політики газети «День» Івана Капсамуна під назвою «Котел», або Справа без терміну давності». У ній описані в ній події, постаті, явища – це предтеча того, що нині переживає Україна. Нове видання поетапно досліджує саму суть новітньої історії України на прикладі людських трагедій, втрачених шансів і деформації країни, що врешті-решт призвело до війни.

Це — документальний доказ, як і чому склалася олігархічно-кланова система і вертикаль влади президента Кучми, трагічним «символом» якої стали резонансне вбивство журналіста Гонгадзе, побиття громадського діяча Олексія Подольського замах на життя народного депутата II і III скликань Олександра Єльяшкевича.

Друга книга у триптиху – «Я – свідок!» Валентина Торби – це авторський щоденник з окупованого Луганська, фіксація стрімкого і масштабного розгортання драматичних подій на сході країни. Це – літопис очевидця, і в цьому його цінність. Фіксація фактів, власні спостереження і рефлексії на події літа 2014 року у Луганську, – це безцінний документ цієї війни.

Третю збірку «Катастрофа і Тріумф. Історії українських героїв» упорядкувала редактор відділу «Суспільство» Марія Семенченко. Сюжет збірки – про героїзм українських військових – є логічним продовженням перших двох книжок. «Ця книжка про те, які надзвичайні сили має український народ, якою мірою він був «спроектований» як народ свободи», – пояснює Лариса Івшина.

Упорядник збірки Марія Семенченко наголосила, що ця книжка писалася з першого дня війни, із моменту, коли в Криму з’явилися російські військові. Це — збірка історій військових, записаних журналістами «Дня» у різних регіонах країни у 2014-2015 роках, своєрідні «епізоди» цієї війни.