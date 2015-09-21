Одеські активісти заблокували головну дорогу до Придністров'я (фоторепортаж)
15:19, 21 вересня 2015Суспільство
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Одеські активісти повністю заблокували роботу прикордонного пункту "Кучурган" на україно-молдавському кордоні.
Акція проходить на знак солідарності з блокадою окупованого Криму, передає одеський портал 048.
Як і Крим, російський анклав "Придністров'я" повністю залежить від України і в плані продовольства, і в плані комунікацій. Але натомість населення окупованої частини Молдови "накачують" антиукраїнською та антиєвропейською агітацією.
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Організатори акції заявили, що якщо окупаційна адміністрація не почне переглядати свої пріоритети, одеські активісти готові заблокувати повністю кордон з цієї окупованою частиною Молдови, включаючи сільські та польові дороги.
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