Одеські активісти заблокували головну дорогу до Придністров'я (фоторепортаж)

Акція проходить на знак солідарності з блокадою окупованого Криму, передає одеський портал 048.

Як і Крим, російський анклав "Придністров'я" повністю залежить від України і в плані продовольства, і в плані комунікацій. Але натомість населення окупованої частини Молдови "накачують" антиукраїнською та антиєвропейською агітацією.

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Організатори акції заявили, що якщо окупаційна адміністрація не почне переглядати свої пріоритети, одеські активісти готові заблокувати повністю кордон з цієї окупованою частиною Молдови, включаючи сільські та польові дороги.