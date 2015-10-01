В Україні почався осінній призов

Призову на строкову службу в 2015 році підлягають особи у віці від 20 до 27 років. Громадяни України у віці 18 і 19 років можуть піти служити, але тільки за власним бажанням, повідомляє ТСН.

Читайте такожВ Україні призовний вік збільшений до 27 років

Зазначається, що служба в армії триває півтора року.

Осінній призов, згідно з розпорядженням президента України, триватиме до 30 листопада. Як вже раніше повідомлялося, за осінній призов планують набрати 11 тис. строковиків, більша частина з яких піде на службу до лав Збройних сил України.