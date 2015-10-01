В Україні почався осінній призов
09:02, 01 жовтня 2015Суспільство
2027 0
Сьогодні в Україні почалася осіння призовна кампанія.
В Україні почався осінній призов / УНІАН
Призову на строкову службу в 2015 році підлягають особи у віці від 20 до 27 років. Громадяни України у віці 18 і 19 років можуть піти служити, але тільки за власним бажанням, повідомляє ТСН.
Читайте такожВ Україні призовний вік збільшений до 27 років
Зазначається, що служба в армії триває півтора року.
Осінній призов, згідно з розпорядженням президента України, триватиме до 30 листопада. Як вже раніше повідомлялося, за осінній призов планують набрати 11 тис. строковиків, більша частина з яких піде на службу до лав Збройних сил України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter