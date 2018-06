Скарлетт Йоханссон вирішила вийти заміж

Актриса Скарлетт Йоханссон оголосила про заручини з канадським актором Райаном Рейнолдсом (Ryan Reynolds), з яким зустрічалася близько року, передає агентство France Presse.

За словами представника 23-річної актриси, вона надзвичайно схвильована у зв`язку із заручинами. Дату весілля поки не призначено.

Як відзначає агентство, 31-річний Рейнолдс, який в даний момент працює над фільмом "Пропозиція", виразив намір одружитися з Йоханссон зовсім недавно. Раніше уродженець Ванкувера був заручений зі співачкою Аланіс Моррісет, але в 2006 році вони розлучилися.

Йоханссон знялася в трьох фільмах Вуді Аллена "Матч Пойнт" (Match Point, 2005), "Сенсація" (Scoop, 2006) і "Vicky Cristina Barcelona", який ще не вийшов на екрани. Актриса також дебютувала як один з режисерів короткометражки для картини "Нью-Йорк, я люблю тебе!" ("New York, I Love You") і записала альбом під назвою Anywhere I Lay My Head, який з`явиться у продажу 20 травня 2008 року.

